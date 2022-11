OPINIÓN | Los derechos humanos y la COP27: paradojas de la cumbre global climática

Por otro lado, el reciente reporte mundial de Human Rights Watch también advierte que al menos 22 países están actuando con políticas climáticas contrarias y poco eficaces, además de poco transparentes, en la lucha contra el cambio climático. Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Indonesia, Irán, Japón, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos entre otros, están hasta saboteando sus compromisos climáticos de múltiples maneras, incluso al no hacer cumplir sus leyes ambientales y proteger a los defensores del medio ambiente, y al proporcionar fondos y apoyo a la industria de los combustibles fósiles… fondos que podrían utilizarse mejor para reducir los daños climáticos. La COP26 del año pasado, en Glasgow, produjo un nuevo pacto global que compromete a los Gobiernos a tomar medidas cada vez más ambiciosas para abordar la crisis climática. Pero, si bien apuntan en la dirección correcta, los compromisos están muy por debajo de lo que se necesita para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celcius y evitar los resultados más catastróficos del cambio climático. En tal sentido, muchos países llegan a la cumbre en riesgo, no solo de no cumplir sus metas, sino que están socavando los esfuerzos anteriores para mejorar las condiciones de vida de millones de personas afectadas por el cambio climático y garantizar dl erecho humano a una mejor de vida.

