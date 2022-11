¿Qué significa ser transgénero? Claves para entender la diferencia entre sexo y género

“Sugerir que el género no existe, sugerir que es solo el sexo que te asignaron al nacer (…) si alguien hace ese argumento, está diciendo esencialmente que las personas transgénero no existen, que solo pueden vivir en el sexo que les asignaron al nacer. Eso niega y borra la existencia de las personas transgénero y no binarias”.

“Tenemos que entender que cuando hablamos de cómo las personas experimentan su género, es del género que ellas dicen que es”, dijo a CNN Amit Paley, CEO de The Trevor Project, una organización de prevención del suicidio e intervención en momentos de crisis para jóvenes de la comunidad LGBTQ+. “Realmente no queremos vivir en un mundo en el que miremos a las mujeres trans y digamos que no son mujeres por el sexo que se les haya asignado al nacer”, agregó, en referencia a los casos en que se desconoce la elección de género de las personas.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.