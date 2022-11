Deniegan la fianza al sospechoso de matar a tres jugadores de fútbol de la Universidad de Virginia tras conocerse nuevas revelaciones

“Estoy listo para que alguien me pellizque y me despierte y me diga que esto no sucedió”, dijo Elliott, y agregó que el martes “fue mucho mejor, pudimos pasar del dolor a encontrar un poco de alegría al celebrar las vidas de Lavel, D’Sean y Devin”.

