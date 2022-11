España – Costa Rica en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

México: Sky Sports Estados Unidos: Fox, Telemundo, Telemundo Deportes, Peacock Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV GO Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV GO España: Gol Mundial, tve, rtve.es Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Televen Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

México: 10 am Estados Unidos: 11 am Argentina: 1 pm Colombia: 11 am España: 5 pm Perú: 11 am Venezuela: 12 pm Ecuador: 11 am

En relación con el Grupo E, se jugará el Alemania vs. Japón y el España vs. Costa Rica. En tanto, respecto al Grupo F, se llevará a cabo el Marruecos vs. Croacia y el Bélgica vs. Canadá.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.