OPINIÓN | El temor por nuestra familia LGBTQ nunca desaparece

En la acera, fuera del bar, yo era la “otra”, una persona queer que seguía ocultando quién era para la mayoría de las personas de mi vida. Temía por mi seguridad y bienestar, y por lo que los demás pudieran sembrar en mí si les revelaba mi verdadero yo. Sin embargo, cuando crucé el umbral de aquel bar, me transformé inmediatamente en una adulta queer segura de sí misma y feliz. Ese pequeño y poco deslumbrante sitio era mucho más que un bar. Era un portal a un mundo mejor, un lugar mágico donde no eras el único, donde no tenías que cuidarte las espaldas y donde tenías una comunidad automática, una familia.

Nota del editor: Allison Hope es una escritora cuyo trabajo ha aparecido en The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate y otros medios. Las opiniones presentadas en este artículo le pertenecen exclusivamente a su autora.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.