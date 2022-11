Twitter ya no hará cumplir su política de desinformación sobre el covid-19

Musk dice que ha tenido covid-19 dos veces. A pesar de su escepticismo sobre la política de salud pública, ha dicho que apoya la vacunación, incluso cuando no cree que las vacunas deban ser obligatorias. Aún así, dijo en una entrevista de podcast del New York Times con la periodista de tecnología Kara Swisher en septiembre de 2020 que no se vacunaría porque “no estoy en riesgo de contraer covid-19, ni mis hijos”.

