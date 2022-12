La muerte de Shanquella Robinson se investiga como un feminicidio. Esto es lo que significa

A diferencia de México y otros países en Latinoamérica, Estados Unidos no tiene una ley que reconozca el feminicidio como un delito diferente al homicidio, lo que, según varios expertos, no significa que los asesinatos dirigidos a mujeres no se produzcan en Estados Unidos a un ritmo alarmante.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.