Tribunal de El Salvador ordena juicio penal contra el expresidente Mauricio Funes por presunta tregua con pandillas

Funes no se ha pronunciado sobre esta decisión judicial. En el pasado, el exmandatario, quien vive en Nicaragua desde 2016, ha rechazado las acusaciones de haber organizado acuerdos de no agresión entre pandillas a cambio de beneficios penitenciarios, como lo afirma la acusación de la Fiscalía. Según dijo, su Gobierno no negoció con estos grupos criminales. Aunque sí reconoce que facilitó el pacto para que no se siguieran asesinando entre ellos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.