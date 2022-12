Muere Brad William Henke, actor de “Orange Is the New Black”, a los 56 años

Apareció en más de 40 películas como “Bright, Fury”, “Me and You and Everyone We Know” y “Choke”, esta última ganadora del Premio Especial del Jurado por el trabajo de un reparto de conjunto en el Festival de Cine de Sundance de 2008.

Pero fue su papel más destacado en 2017 interpretando a Desi Piscatella, un oficial correccional gay en la Penitenciaría Federal de Litchfield en la exitosa serie de Netflix “Orange Is the New Black”, que le valió un premio SAG por la actuación sobresaliente de un conjunto en una serie de comedia.

(CNN) — Brad William Henke, un veterano actor conocido por su trabajo en “Orange Is the New Black” y otras series, falleció a los 56 años, según su agente y su representante.

