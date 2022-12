El petróleo cae por debajo de los US$ 75 en EE.UU. por primera vez desde antes de la Navidad de 2021

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), el precio promedio de la gasolina normal a nivel nacional bajó dos centavos, hasta los US$ 3,38 el galón, este martes. Los precios de la gasolina han caído 14 centavos en la última semana y 42 en un mes. El promedia nacional casi no ha variado desde hace un año, cuando se situaba en US$ 3,36 el galón.

