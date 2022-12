Exclusiva: Paul Whelan dice a CNN que está “decepcionado” porque el Gobierno de Biden no ha hecho más por su liberación

“Es un gran día para las familias de los detenidos injustamente y nos sentimos maravillosamente por ellos”, dijo David Whelan en “CNN This Morning”. “Pero nos preocupa el futuro de Paul. Creo que ha quedado claro que Estados Unidos no tiene ninguna concesión que el gobierno ruso quiera para Paul. Así que no estoy muy seguro de lo que depara el futuro”.

“Siempre me han considerado en un nivel superior al de otros criminales de mi clase y, por la razón que sea, se me trata de forma diferente a otro individuo aquí de un país occidental que también está acusado de espionaje. Así que, aunque los dos estamos aquí por espionaje, a mí se me trata de forma muy diferente que a él, y mi trato también es muy diferente al de otras personas detenidas por espionaje en otras prisiones”, afirmó Whelan.

