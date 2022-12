OPINIÓN | Por qué ‘Harry & Meghan’ es una decepción real

Esta es solo una de las razones por las que “Harry & Meghan” es una decepción real. La pareja abandonó la familia porque no quería llamar la atención. Pero, muy claramente, lo que no querían era la atención negativa, o cualquier crítica en absoluto, una actitud muy primitiva (e, irónicamente, muy real). En la vida -en la vida real- no existe lo bueno sin lo malo. La producción, por tanto, es un esfuerzo no por ser reveladora de forma honesta y genuina, por revelar “toda la verdad” que “nadie sabe” -como dice Harry en los primeros minutos de la película-, sino por suscitar simpatía hacia ellos mismos. De hecho, cuando le preguntan por qué quería hacer este documental, Meghan contesta: “Cuando sientes que la gente no se ha enterado de quién eres durante tanto tiempo, es muy agradable poder tener la oportunidad de dejar que la gente eche un vistazo a lo que ha pasado y también a quiénes somos”.

(CNN) — Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron a principios de 2020 que se retiraban de sus roles como miembros “mayores” de la realeza, renunciando efectivamente a la familia real, describieron una cultura de tensión familiar, escrutinio implacable y cierta misoginia. Ya no querían ser perseguidos por los medios, obsesionados, vigilados. Harry no quería que le recordaran constantemente la trágica muerte de su madre cada vez que él y Meghan eran fotografiados; Meghan no quería ser objeto de los tabloides por lo que llevaba puesto, cómo se peinaba, de dónde era o cuánto disfrutaba o no de los reflectores. Querían alcanzar la independencia económica, vivir como personas normales, criar a sus hijos en privado.

