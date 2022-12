Amber Heard llegó a un acuerdo con Johnny Depp por caso de difamación

“Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a malos tratos o a la bancarrota por decir la verdad, pero por desgracia no es infrecuente”, declaró Heard. “No voy a dejar que lo ocurrido me amenace, me desanime o me disuada de decir la verdad. Nadie puede y nadie me la quitará. Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo”.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. Un juez de Virginia redujo los daños punitivos a US$ 350.000 debido a los límites legales, informó previamente CNN.

“Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez”, dijo Heard en su publicación, añadiendo que quiere pasar su tiempo “productivamente y con propósito”, y no puede permitirse el lujo de “arriesgarse a una factura imposible, que no es solo financiera, sino también psicológica, física y emocional”.

