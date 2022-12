Las extrañas formas en que los destinos turísticos intentaron ganar visitantes en 2022

Pero las críticas no se hicieron esperar, y muchos señalaron los supuestos problemas de Qatar en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional le instó a “hablar claro” sobre el trato que reciben los trabajadores inmigrantes que hacen posible la Copa Mundial, mientras que el cómico británico Joe Lycett llevó a cabo un truco fingiendo quemar (pero donando finalmente a organizaciones benéficas LGBT) casi US$ 12.000 en protesta por el rumoreado contrato de Beckham de US$ 184 millones por 10 años.

El futbolista rodó “Stopover in Qatar” coincidiendo con la Copa del Mundo. En él, reparte perlas de sabiduría mientras viaja por Qatar: va al mercado (“Uno de los mejores mercados de especias en los que he estado”), aprende sobre el buceo en busca de perlas (“Quizá algún día puedas llevarme a bucear”) y a entrenar halcones (“Me encanta estar en medio de la nada, hablando y comiendo”), visita lugares culturales como el Museo Nacional de Qatar, además de recorrer en moto una isla artificial (“Eso es lo que me encanta, la cultura de la moto, porque hay una en todas partes y eso es lo que me encanta”).

La película australiana “G’day”, de nueve minutos de duración, acumuló 19 millones de visitas en YouTube solo en su primer mes. Para promocionar la nueva campaña “Come and say g’day” (“Ven y di buenos días”), la película, al estilo de “Toy Story”, está protagonizada por Rose Byrne en el papel de Ruby, una canguro de juguete, y Will Arnett como Louie, un unicornio de juguete.

“Welcome to Another Side of Britain” puso el foco en las ciudades británicas, que sufrieron un enorme descenso de visitantes internacionales tanto por la pandemia como por el Brexit.

“Para hacer un anuncio que no te saltarás, nos hemos saltado lo ordinario… el sol, la arena, los actores, las tomas con drones, las canciones pop, los efectos especiales”, declara el video. Han desaparecido en favor de “las personas que siempre han hecho que nuestros destinos sean más memorables y divertidos”; en otras palabras, el video de dos minutos solo muestra personas. No personas in situ, como en el anuncio de Uganda, sino personas vestidas con monos y haciendo acrobacias al estilo del Cirque du Soleil para formar representaciones de lugares famosos.

En él, Sam, un hombre de vacaciones, conoce a una hermosa mujer, ¿o no lo es? No lo es; en realidad es una “huldra”, una espeluznante ninfa del bosque. “Lo que pasó en el bosque es algo que considerarás un sueño, pero no será así”, advierte Suecia.

