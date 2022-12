ANÁLISIS | El coraje y la rebeldía de Zelensky personifican a la nación que lidera

“¿Qué va a pasar después de que se instalen los Patriots? Después de eso, enviaremos otra señal al presidente Biden de que nos gustaría tener más Patriots”, dijo Zelensky durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. En su discurso ante el Congreso dijo: “Tenemos artillería, sí, gracias. Lo tenemos. ¿Es suficiente? Honestamente, no lo es”. En ambas ocasiones, estaba bromeando, pero eso no significaba que no hablara serio. En su discurso ante el Congreso, Zelensky suplicó a Washington que enviara más armas ofensivas para impulsar la victoria.

“Celebraremos la Navidad, tal vez a la luz de las velas. No porque sea más romántico, no, sino porque no habrá electricidad”, dijo. “Celebraremos la Navidad y aunque no haya electricidad, la luz de nuestra fe, en nosotros mismos, no se apagará”.

