Surgen más afirmaciones falsas de George Santos sobre su trabajo, educación e historia familiar

En entrevistas en los últimos días, Santos admitió haber mentido sobre partes de su currículum, incluida la graduación de la universidad, pero le dijo al periódico The New York Post que la tergiversación de su historial laboral en Goldman Sachs y Citigroup fue una “mala elección de palabras”. No hay registro de que haya trabajado en las principales instituciones financieras del país, como había afirmado anteriormente.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.