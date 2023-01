5 estrategias con base en la ciencia para lograr tus propósitos de Año Nuevo

Por extraño que parezca, existe evidencia de que entrenar a amigos con objetivos compartidos también puede mejorar tu tasa de éxito. Cuando estás enganchado para darle a alguien más consejos sobre cómo lograrlo, aumenta tu confianza en ti mismo (¿por qué te escucharían si no tuvieras algo que ofrecer?). También te obliga a ser introspectivo acerca de lo que funciona de formas que de otro modo no podrías. Y, por supuesto, te sentirás hipócrita si no sigues tus propias palabras de sabiduría.

Estos son mis cinco consejos favoritos basados ​​en la ciencia para apegarte a tus resoluciones, extraídos de mi libro, “How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be.”

Nota del editor: la galardonada científica del comportamiento Katy Milkman es profesora James G. Dinan en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, autora de "How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be", cofundadora de Behavior Change for Good Initiative y presentadora del podcast "Choiceology" de Charles Schwab.

