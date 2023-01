Muere en el frente de batalla el editor de cine ucraniano Viktor Onysko

“Cuando me ahogaba en lágrimas en el tren un día, me acarició la cabeza y me dijo que papá luchó por nuestra libertad, nunca lo olvidaremos, papá siempre estará en nuestros pensamientos. Nuestro pequeño adulto. Uno de los miles de niños inocentes cuyos padres fueron asesinados por los malditos rusos. Es doloroso. Indescriptiblemente doloroso”, dijo.

