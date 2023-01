Estas son las series que Netflix canceló en los últimos 5 años

urielblanco

(CNN Español) — Apenas vamos en el cuarto día de 2023 y Netflix ya dio de qué hablar con sus series originales.

Sin perder el tiempo, el gigante del streaming estrenó una nueva serie el 1 de enero con Kaleidoscope, que es protagonizada por Giancarlo Esposito (Breaking Bad y Better Call Saul).

Sin embargo, así como fue rápido un estreno, Netflix ya también realizó su primer corte del año: Jantje Friese y Baran bo Odar (creadores de Dark) confirmaron este lunes en Instagram que su serie 1899 no tendrá una segunda temporada. Se trata de una serie muy comentada por audiencia y crítica y cuyo aparente éxito entre el público no fue suficiente para la renovación, para sorpresa de muchos.

Es así que 1899 se une a una larga lista de series originales que Netflix ha cancelado en los últimos años.

Realizamos una revisión, desde 2018 hasta la actualidad, en los sitios de CNN, The Hollywood Reporter, Deadline y Decider para ver cuáles shows han sido cancelados por la compañía. A continuación, te presentamos un listado con las decenas de series que la empresa de streaming decidió ya no continuar.

(CNN en Español contactó a la agencia de relaciones públicas de Netflix en México para solicitar una lista de las series originales que han sido canceladas por la empresa desde 2018, pero dijo que no contaba con tal listado).

Series originales de Netflix que han sido canceladas en los últimos 5 años

2018

Lady Dynamite – Cancelada después de dos temporadas Disjointed – Cancelada luego de dos partes Everything Sucks! – Cancelada tras una temporada Seven Seconds – Cancelada después de una temporada Iron Fist – Cancelada luego de dos temporadas All About the Washingtons – Cancelada tras una temporada American Vandal – Cancelada después de dos temporadas Luke Cage – Cancelada tras dos temporadas Daredevil – Cancelada luego de tres temporadas The Good Cop – Cancelada después de una temporada

2019

Friends from College – Cancelada tras dos temporadas Jessica Jones – Cancelada luego de tres temporadas The Punisher – Cancelada después de dos temporadas One Day at a Time – Cancelada luego de tres temporadas Santa Clarita Diet – Cancelada después de tres temporadas Chambers – Cancelada tras una temporada Tuca & Bertie – Cancelada luego de una temporada, aunque siguió dos más en Adult Swim She’s Gotta Have It – Cancelada después de dos temporadas The OA – Cancelada tras dos temporadas No Good Nick – Cancelada luego de una temporada Merry Happy Whatever – Cancelada después de una temporada Daybreak – Cancelada tras una temporada

2020

Soundtrack – Cancelada luego de una temporada Spinning Out – Cancelada después de una temporada Insatiable – Cancelada tras dos temporadas AJ and the Queen – Cancelada luego de una temporada V-Wars – Cancelada después de una temporada October Faction – Cancelada tras una temporada Messiah – Cancelada luego de una temporada Turn Up Charlie – Cancelada después de una temporada Astronomy Club: The Sketch Show – Cancelada tras una temporada Chilling Adventures of Sabrina – Cancelada luego de cuatro partes The Greenhouse Academy – Cancelada después de cuatro temporadas White Lines – Cancelada tras una temporada I Am Not Okay with This – Cancelada luego de una temporada The Society -Cancelada después de una temporada Altered Carbon – Cancelada tras dos temporadas The Expanding Universe of Ashley Garcia – Cancelada luego de dos temporadas The Big Show Show – Cancelada después de una temporada The Dark Crystal: Age of Resistance – Cancelada tras una temporada GLOW – Cancelada luego de tres temporadas Teenage Bounty Hunters – Cancelada después de una temporada Away – Cancelada tras una temporada The Order – Cancelada luego de dos temporadas Hoops – Cancelada después de una temporada

2021

The Irregulars – Cancelada tras una temporada Jupiter’s Legacy – Cancelada luego de una temporada Grand Army – Cancelada después de una temporada Dad Stop Embarrassing Me – Cancelada tras una temporada The Crew- Cancelada luego de una temporada Country Comfort – Cancelada tras una temporada Mr. Iglesias – Cancelada después de tres partes Bonding – Cancelada luego de dos temporadas Cursed – Cancelada tras una temporada Hit & Run – Cancelada después de una temporada Cowboy Bebop – Cancelada tras una temporada

2022

Gentefied – Cancelada luego de dos temporadas Another Life – Cancelada después de dos temporadas The Baby-Sitters Club – Cancelada tras dos temporadas Archive 81 – Cancelada luego de una temporada On The Verge – Cancelada después de una temporada Pretty Smart – Cancelada tras una temporada Raising Dion – Cancelada luego de dos temporadas Q-Force – Cancelada después de una temporada The Midnight Gospel – Cancelada tras una temporada First Kill – Cancelada luego de una temporada Resident Evil – Cancelada después de una temporada Fate: The Winx Saga – Cancelada tras dos temporadas Partner Track – Cancelada luego de una temporada The Imperfects – Cancelada después de una temporada The Midnight Club – Cancelada tras una temporada The Bastard Son & The Devil Himself – Cancelada luego de una temporada Warrior Nun – Cancelada después de dos temporadas Blockbuster – Cancelada tras una temporada

2023

1899 – Cancelada luego de una temporada

