Un reportero de The Wall Street Journal fue esposado por la policía en la puerta de un banco Chase. El periódico exige respuestas

Rabouin dijo que simplemente se ofreció a dejar de informar desde el lugar, pero en el video grabado por un espectador se ve cómo el agente que acudió lo esposa, lo mete en la parte trasera de un vehículo policial e incluso lo amenaza con empujarlo dentro si no obedece. En el video se ve cómo Rabouin se identifica repetidamente como reportero de The Wall Street Journal, pero al agente no parece importarle. El transeúnte que empezó a grabar el incidente también fue amenazado con ser detenido.

