Tras meses sin ganador, el premio mayor de Mega Millions de este martes ya supera los US$ 1.000 millones

El premio mayor estimado de US$ 1.100 millones (unos US$ 568,7 millones en efectivo) es superado solo por el récord de la lotería de US$ 1.537 millones ganados en Carolina del Sur en 2018 y por el premio de US$ 1.337 millones ganado en Illinois en julio.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.