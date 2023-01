Coachella 2023: fechas, artistas, cartel por días, preventa y precios de las entradas

urielblanco

(CNN) — El festival de música y artes Coachella dio a conocer este martes su cartel de 2023, en lo que será la edición número 22 de este evento que se lleva a cabo en la ciudad estadounidense de Indio, California.

Durante dos fines de semana consecutivos, el festival recibirá a artistas locales, nacionales y de talla mundial, tanto actuales como de otras generaciones.

Los grupos y solistas que encabezarán el Coachella 2023 son el reguetonero Bad Bunny, el grupo de k-pop BLACKPINK y el rapero Frank Ocean.

Además de ellos, las filas del festival de este año también incluyen a Gorillaz, Rosalía, Blondie, The Chemical Brothers, Charli XCX, Kali Uchis, entre otros.

¿Qué días será el Coachella 2023?

La edición 22 de Coachella se llevará a cabo dos fines de semana seguidos:

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de abril

Los artistas que se presentan el 14, 15 y 16 abril repiten actuación en el fin de semana del 21, 22 y 23 de abril. Por ejemplo, Bad Bunny se presenta en Coachella el viernes 14 de abril, por lo tanto también tendrá presentación el viernes 21 de abril.

¿Cuáles son los artistas por día?

Viernes – 14 y 21 de abril

Bad Bunny Gorillaz Burna Boy The Chemical Brothers Kaytranada Blondie Becky G Metro Boomin FKJ Pusha T Tobe Nwigwe Wet Leg SG Lewis Yves Tumor The Garden TESTPILOT Angèle MUNA Maceo Plex Two Friends YUNGBLUD Jamie Jones Ashnikko Malaa TV Girl Whyte Fang Doechii BENEE Idris Elba Magdalena Bay Vintage Culture Domi & JD Beck Dombresky DannyLux Nora En Pure Overmono Uncle Waffles ¿Teo? Mochakk Gabriels Saba Dennis Cruz + PAWSA Soul Glo Lava La Rue Sleaford Mods The Comet is Coming Oliver Koletzki Kyle Watson The Murder Capital Chris Stussy Jupiter & Okwess Lewis OfMan Juliet Mendoza Desert Cahuilla Bird Singers

Sábado – 15 y 22 de abril

BLACKPINK ROSALÍA Eric Prydz presents HOLO boygenius $uicideboy$ The Kid LAROI Charli XCX Labrinth Underworld Diljit Dosanjh Eladio Carrión SOFI TUKKER Remi Wolf Chromeo Tale Of Us Yung Lean Mura Masa Yaeji 070 Shake Marc Rebillet Hiatus Kaiyote Dinner Party Los Fabulosos Cadillacs Elderbrook Kenny Beats Flo Milli Keinemusik Snail Mail Rebelution Hot Since 82 EARTHGANG UMI Shenseea The Breeders Monolink Ethel Cain Bakar Donavan’s Yard The Linda Lindas Sunset Rollercoaster NIA ARCHIVES Jan Blomquist DRAMA WhoMadeWho Destroy Boys Elyanna DJ Tennis + Carlita AG Club Mathame BRATTY Horsegirl Colyn Chloé Caillet Scowl Francis Mercier

Domingo – 16 y 23 de abril

Frank Ocean Björk Kali Uchis Porter Robinson Fisher + Chris Lake A Boogie Dominic Fike Jai Paul Jackson Wang Latto The Blaze Willow GloRilla Jai Wolf Boris Brejcha 2manydjs Christine and the Queens Rae Sremmurd Weyes Blood Alex G DPR LIVE + DPR IAN Stick Figure Adam Beyer Big Wild MK Cannons Romy Gordo Fousheé Noname Sasha & John Digweed Sudan Archives Knocked Loose Camelphat IDK Sasha Alex Sloan Mareux 1999.00DS Pi’erre Bourne Cassian Joy Crookes TSHA El Michels Affair Paris Texas LP Giobbi Momma Ali Sethi Minus the Light Los Bitchos Conexión Divina Airrica

Preventa y precio de las entradas

El festival Coachella informó que la preventa “Loyalty” -habilitada únicamente para quienes compraron entradas en 2022- comienza a las 11 am PT/2 pm ET.

“Para acceder a la preventa ‘Loyalty’, regístrate con el mismo correo electrónico con el que compraste o registraste una pulsera el año pasado”, indicó Coachella.

En tanto, la preventa general inicia el viernes 13 de enero a las 11 am PT/2 pm ET.

Para las personas que comprarán en cualquiera de las dos preventas, el festival recomienda buscar entradas para el segundo fin de semana (21, 22 y 23 de abril), pues “quedan muy poco pases para el fin de semana uno”.

Recuerda que para ambas preventas debes registrarte primero. Esto ya lo puedes hacer; da clic aquí y llena los campos que se te solicitan.

Por otra parte, el precio del pase general de tres días va por fases:

Fase 1: US$ 499 más una tarifa de conveniencia de US$ 50. El total es de US$ 549 Fase 2: US$ 549 más la tarifa de US$ 50, para un total de US$ 599 Fase 3: US$ 599 más la tarifa de US$ 50, para un total de US$ 649

Además de la admisión general, hay otros pases que incluyen estacionamiento, área de campamento o que son VIP. Estos tienen un costo diferente. Puedes revisar todos los detalles de precios dando clic aquí.

