Así es la vida y carrera de Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us: películas, series, familia

Para conocer más del protagonista latino de The Last of Us, te presentamos algunos detalles de su vida personal y profesional, según información de IMDb.

El éxito inicial y futuro de The Last of Us recaerá en gran parte en las actuaciones de Ramsey y Pascal, quienes en la serie se desenvuelven en un mundo hostil y violento que ha sido arrasado por un virus que convierte a las personas en infectados.

Pedro Pascal (como Joel) es uno de los protagonistas de The Last of Us, que es la apuesta más reciente y ambiciosa de HBO Max en el mundo audiovisual. Esta producción también es estelarizada por Bella Ramsey (como Ellie).

(CNN Español) — Luego de más de un año de espera desde que vimos la primera imagen de la serie, The Last of Us finalmente se estrenó este domingo por la noche en México y Estados Unidos.

