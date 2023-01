Estas son las búsquedas que hizo Brian Walshe en Google antes y después de matar a su esposa Ana Walshe, según los fiscales

4:55 a.m. – ¿Cuánto tiempo pasa antes de que un cuerpo comience a oler mal? 4:58 a.m. – ¿Cómo evitar que un cuerpo se descomponga? 5:47 a.m. – 10 formas de deshacerse de un cadáver si realmente necesitas hacerlo 6:25 a.m. – Por cuánto tiempo tiene alguien que estar desaparecido para heredar 6:34 a.m. – ¿Puedes tirar partes del cuerpo? 9:29 a.m. – ¿Qué hace el formaldehído? 9:34 a.m. – ¿Cuánto dura el ADN? 9:59 a.m. – ¿Se puede hacer la identificación de restos parciales? 11:34 a.m. – Desmembramiento y las mejores formas de deshacerse de un cuerpo. 11:44 a.m. – ¿Cómo limpiar la sangre del piso de madera? 11:56 a.m. – Luminol para detectar sangre. 1:08 p.m. – ¿Qué sucede cuando pones partes del cuerpo en amoníaco? 1:21 p.m. – ¿Es mejor guardar la ropa de la escena del crimen o lavarla?

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.