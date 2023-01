Este destacado pastor dice que el nacionalismo cristiano es “una forma de herejía”

Durante el covid, mientras seguía reuniéndome con gente, me senté un día y dije: Señor, ¿por qué sigo aquí? No soy mejor que esta gente. Sé que he estado cerca del covid. Mi médico me dijo que si me contagiaba probablemente no me iría bien.

Leí la Biblia una vez buscando específicamente ver si podía encontrar a alguna persona en las Escrituras que Dios usara de una manera importante y que no tuviera algún desafío físico por eso. Y no pude encontrarlo. Eso me ayudó a superar cualquier intento por sentir lástima por mí mismo.

Dios no lo dice. Eso es lo que tiene de malo. Las escrituras dicen que Dios ama a todas las personas y que si una nación va a abrazar los valores cristianos, entonces tenemos que saber cuáles son esos valores. Y esos valores ciertamente no son antigay, contra las personas que pueden haber tenido un aborto, a favor del recorte de impuestos, simpatizante de un partido y de las armas. No hay ningún lugar en las Escrituras donde veas a Jesús sosteniendo cosas como esas.

Mire cuánto nos cuesta no tener un salario (mínimo) digno. Hace dos años, un grupo de economistas ganadores del Premio Nobel de la Paz desacreditó la idea de que pagarle a la gente un salario digno (el salario mínimo federal en EE.UU. es de US$ 7,25 la hora) perjudicaría a los negocios. Dijeron que no es cierto.

Aunque dejará el cargo de pastor de la iglesia de Carolina del Norte donde ha servido durante 30 años, Barber dice que no se retira del activismo. Sigue siendo presidente de Repairers of the Breach, una organización sin fines de lucro que promueve la política de fusión moral.

(CNN) — Izquierda vs. derecha. En contra de las injusticias vs. indiferentes a ellas. Jesús del Estado Rojo vs. Jesús del Estado Azul.

