OPINIÓN | El gran error de Meta sobre Trump

En el caso de contenidos que no infrinjan sus normas comunitarias, pero “contribuyan al tipo de riesgo que se materializó el 6 de enero”, Meta puede eliminar el botón de “volver a compartir” o impedir que se publiquen como anuncios o se recomienden. Pero estos esfuerzos por desactivar la capacidad de los usuarios de amplificar contenidos falsos -como los mensajes “stop the steal”, por ejemplo- no son infalibles.

A principios de este mes, se filtró a la prensa un borrador del informe de la comisión selecta del 6 de enero de la Cámara de Representantes. El documento de 122 páginas, “Social Media & the January 6th Attack on the US Capitol,” concluye que el riesgo que supone el expresidente Trump en las redes sociales “no ha disminuido”.

