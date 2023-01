Biden planea poner fin a la emergencia nacional de covid-19 y de salud pública el próximo 11 de mayo

La declaración agregó: “Para ser claros, la continuación de estas declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo no impone ninguna restricción sobre la conducta individual con respecto al covid-19. No imponen órdenes de uso de mascarillas ni órdenes de vacunación. No restringen las operaciones escolares o comerciales. No requieren el uso de ningún medicamento o prueba en respuesta a casos de covid-19”.

