Una madre sacó a pasear a su perro en el norte de Inglaterra y nunca regresó. Su pareja dijo que “se desvaneció en el aire”

Fue vista por un paseador de perros en un campo con Willow alrededor de las 8:50 a.m., dijo la policía. A las 8.53 a.m., Bulley le envió un correo electrónico a su jefe. Ingresó a la llamada de trabajo de Teams a las 9:01 a.m. “Fue un comportamiento normal para Nicola”, dijo el superintendente Wiley en una conferencia de prensa este viernes por la tarde. Su último avistamiento confirmado fue a las 9:10 a.m., cuando otro paseador de perros conocido por Bulley la vio caminando con Willow en Upper Field. La policía cree que su teléfono estaba en el banquillo cerca de la orilla del río a las 9:20 a.m. después de rastrear los registros telefónicos. La llamada de trabajo terminó 10 minutos después, a las 9:30 a.m. Un transeúnte encontró el teléfono alrededor de las 9:35 a.m. Todavía estaba conectado a la conferencia telefónica. Su perro fue encontrado suelto entre la puerta del campo y el banquillo. La policía de Lancashire confirmó a CNN que el perro estaba seco y que no parecía haber entrado al agua.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.