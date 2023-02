Dina Boluarte se reúne con los líderes de partidos políticos en busca de una salida a la crisis en Perú

El presidente colombiano no ha reaccionado ante las declaraciones de Fujimori. CNN está buscando comentarios del gobierno de Colombia a las palabras de Fujimori. Este martes, luego de que el Congreso de Perú declaró a Petro “persona non grata”, la Presidencia de Colombia indicó que no iba a pronunciarse al respecto.

