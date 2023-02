El salario mínimo en España sube a 1.080 euros, equivalentes a US$ 1.158: ¿alcanza para vivir en Madrid o Barcelona?

Por el contrario, en 2021, el gasto medio anual por persona fue menor en la Ciudad Autónoma de Melilla, con un gasto medio de 8.337 euros (US$ 8.902), Castilla La Mancha, con un gasto medio de 9.587 euros (US$ 10.237) y Canarias, donde el gasto medio ascendía a 9.690 euros (US$ 10.347).

En cuanto a los gastos medios anuales por persona y por Comunidad Autónoma de residencia, el Instituto Nacional de Estadística estimó en 2021 que el País Vasco, Madrid y Cataluña eran las autonomías donde se producía el mayor desembolso. Concretamente, los datos de este organismo apuntan a que en 2021 la cifra ascendía a 13.982 euros (US$ 14.958) por persona y año en el País Vasco, 13.541 euros (US$ 14.486) en la Comunidad de Madrid y 12.856 euros (US$ 13.753) en Cataluña.

