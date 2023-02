ANÁLISIS | La tarea más difícil de Occidente en Ucrania es convencer a Putin de que está perdiendo

Sin embargo, la lógica occidental sobre lo que está sucediendo en la guerra solo puede disfrazar la comprensión de la mentalidad de Putin. Durante mucho tiempo, el líder ruso vio el mundo a través de una lente estratégica e histórica diferente. Muchos observadores extranjeros, aunque no en el gobierno de EE.UU., se convencieron después de todo de que a Rusia no le interesaba invadir Ucrania, pero Putin siguió adelante de todos modos. No muestra signos de ser disuadido por un año de derrotas y una sorprendente afluencia de armas y municiones sofisticadas de la OTAN a Ucrania. Está enviando reclutas convictos rusos a la muerte en avances inútiles al estilo de la Primera Guerra Mundial a pesar de que las fuerzas rusas ya han sufrido pérdidas masivas.

