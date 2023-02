Mario Bros llega a Universal Studios Hollywood en realidad aumentada

Según Universal Studios, esta es la mayor expansión de sus atracciones desde la ampliación de “The Secret Life of Pets: Off the Leash” hace unos años, un paseo inspirado en la taquillera película “The Secret Life of Pets”.

