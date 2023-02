¡La colaboración esperada! Karol G confirma que tendrá un tema junto a Shakira

View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

En su cuenta de Instagram dijo que este es un “proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado”. El disco tendrá 17 temas, entre los que incluye éxitos como “X si volvemos”, con Romeo Santos, “Provenza” o “Cairo” con su productor, Ovy On The Drums.

View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.