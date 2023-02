Elon Musk recupera su título como la persona más rica del mundo

Aunque Musk ostenta el título actual de la persona más rica del mundo, también se hizo acreedor del récord de la mayor fortuna perdida por alguien en la historia. A finales del año pasado, Musk se convirtió en la primera persona en perder US$ 200.000 millones en riqueza, después de que su patrimonio neto cayera de unos US$ 340.000 millones en noviembre de 2021 a US$ 137.000 millones en diciembre de 2022.

