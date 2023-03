TikTok podría ser una herramienta valiosa para China si invade Taiwán, advierte el director del FBI

El CEO de TikTok, Shou Chew, dijo esta semana que el gobierno de China “nunca nos ha pedido datos de usuarios estadounidenses” y que la empresa no los proporcionaría si ese fuera el caso. Chew también señaló que “la desinformación y la propaganda no tienen cabida en nuestra plataforma, y ​​nuestros usuarios no esperan eso”.

