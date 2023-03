Jamie Lee Curtis gana su primer Oscar y recuerda a sus padres, estrellas de cine que nunca obtuvieron el galardón

Curtis, cuyos créditos actorales incluyen “Freaky Friday” de Disney y “Halloween”, señaló que, si bien había navegado su carrera actoral de décadas “con las ventajas que me trajo mi fama asociada y reflejada”, no estaba de acuerdo con la “suposiciones y comentarios sarcásticos de que alguien relacionado con otra persona que es famosa en su campo por su arte, de alguna manera no tendría ningún talento”.

“Sé que parece que estoy parada aquí sola, pero no es así. Soy cientos de personas”, dijo Curtis, antes de enumerar a sus compañeros de trabajo en “Everything Everywhere All at Once”. Entonces agregó: “Acabamos de ganar un Oscar”.

La actriz de Hollywood, famosa descendiente de la estrella de “Psycho” Janet Leigh y el actor de “Some Like It Hot” Tony Curtis, se llevó a casa el galardón a la mejor actriz de reparto en los Oscar este domingo por su aclamada actuación en “Everything Everywhere All at Once”.

