La reacción de la mamá de Michelle Yeoh ante el histórico premio Oscar por “Everything Everywhere All at Once”

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!”: “Everything Everywhere All At Once” domina los Premios de la Academia

Ke Huy Quan, quien ganó el premio al mejor actor de reparto por su papel en “Everything Everywhere All at Once”, también agradeció a su madre por los sacrificios que hizo. Habló sobre pasar un año en un campo de refugiados cuando era niño y encontrarse como adulto en el escenario más grande de Hollywood.

Ke Huy Quan recibió el premio a mejor actor de reparto en los Oscar por su papel en ‘Everything Everywhere All at Once’.

“Everything Everywhere All at Once” es una película sobre la importancia de la familia y la dinámica de las relaciones familiares, especialmente entre madre e hija (Stephanie Hsu).

Oscars 2023: “Everything Everywhere All At Once” arrasa en los premios de la Academia

Cuando Chastain anunció que Michelle Yeoh era la ganadora del premio a la mejor actriz por su papel en “Everything Everywhere all at Once”, el video muestra el estallido de una sinfonía de aplausos mientras Janet Yeoh abraza a familiares y amigos y se seca las lágrimas de alegría.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.