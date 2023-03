Las 5 cosas que debes saber este 14 de marzo: ¿Está seguro mi dinero tras la quiebra del Silicon Valley Bank?

A lo largo de la temporada de premios, los protagonistas y creadores de “Everything Everywhere All at Once” han compartido sus experiencias personales con el racismo y la representación en Hollywood. Esto es lo que aprendimos.

¿Qué nos enseñó “Everything Everywhere All at Once” sobre el racismo en Hollywood?

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.