OPINIÓN | Belleza y moda con plena libertad

Esto nos lleva a comentar la importancia de optimizar nuestra imagen con cuidadosa moderación. Y esto incluye la ropa, el estilo de lo que llevamos y los accesorios. YSL y Dior mostraron recientemente una línea masculina con faldas y estilos no binarios, con aire femenino y sensual. Y otros looks más tradicionales, pero con un aire más relax. Y unos colores brillantes. Y unos cinturones (muy importante accesorio para los jóvenes) y zapatos fabulosos. Y no solo los ultrachic mocasines de Gucci (¡me encanta ver hombres con estos mocasines sin medias y con camisas rosadas de Polo!), sino todo tipo de zapatillas deportivas y nuevos zapatos de cordones con una moderada plataforma. Libertad total.

Y lo mismo ocurre con mujeres de todas las edades que quieren mejorar su look. Y que ya no se esconden ni niegan que se han hecho retoques, si así lo desean. Y esto es precisamente lo mejor de todo. No hay que esconder lo que hacemos por nuestra imagen. ¡Perfecta naturalidad!

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.