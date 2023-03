Así es la carrera y vida de Keanu Reeves: familia, películas más famosas y por qué es “el novio de internet”

“The Matrix Reloaded”: según la página Box Office Mojo, acumula US$ 739.412.035. “The Matrix”, la primera entrega de la saga, generó aproximadamente US$ 467.222.728 en ingresos de taquilla. Le sigue “The Matrix Revolutions” con una recaudación de US$ 427.344.325. “Speed” está en la cuarta posición con una recaudación estimada de US$ 350.448.145 Cierra la lista la tercera entrega de John Wick, “Chapter 3 – Parabellum”, la cual acumuló US$ 328.349.387.

