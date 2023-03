Cómo fue que las arañas saltarinas se convirtieron en las nuevas mascotas de moda

Incluso los principales aracnofóbicos podrían ser capaces de digerir su tamaño —las arañas saltadoras no suelen medir más de 2 centímetros (1 pulgada). Rara vez muerden a los humanos, dijo Morehouse, y no representan un riesgo para sus cuidadores humanos. Y aunque no son las mejores para acurrucarse, a menudo tienen tonos vívidos— una característica útil cuando se trata de evaluar posibles parejas, ya que su visión del color es muy intensa.

