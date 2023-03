Credit Suisse: por qué está en dificultades y por qué es algo grave

El detonante de la caída de este miércoles de las acciones de Credit Suisse no fue la subida de las tasas, sino los comentarios de su principal inversor, el Banco Nacional Saudita, de que no estaba dispuesto a aportar más dinero tras haber comprado una participación cercana al 10% por US$ 1.500 millones el año pasado.

