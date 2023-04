¿Cuándo y dónde se juega la Copa Oro 2023 y qué países participan?

urielblanco

(CNN Español) — La Copa Oro es la principal competencia de las selecciones nacionales en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y este año se jugará una nueva edición de la rama masculina.

La Copa Oro masculina 2023 está a un par de meses de distancia y este viernes se llevó a cabo el sorteo para definir la ronda preliminar y el acomodo de las selecciones en la fase de grupos.

Con esto, prácticamente está todo listo para el campeonato de la Concacaf. Para que no te pierdas ningún detalle, te damos la información que necesitas saber.

La edición pasada de la Copa Oro se jugó en 2021 y el campeón fue Estados Unidos tras vencer a México. (Crédito: PATRICK T. FALLON/AFP vía Getty Images)

¿Cuándo y dónde se juega la Copa Oro 2023?

La Copa Oro masculina 2023, que será la edición número 17 de este campeonato, se disputará en el lapso de un mes: del 16 de junio al 16 de julio.

Tendrá lugar en 15 estadios distribuidos en 14 ciudades norteamericanas, de las cuales 13 son de Estados Unidos y una más de Canadá.

Estos son los 15 estadios y las ciudades en donde se ubican:

AT&T Stadium – Arlington, Texas (ha sido estadio de Copa Oro en las ediciones 2009, 2011, 2013, 2017, 2021) Bank of America Stadium – Charlotte, Carolina del Norte (ediciones pasadas: 2011, 2015, 2019) Soldier Field – Chicago, Illinois (ediciones pasadas: 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019) TQL Stadium – Cincinnati, Ohio (sede por primera vez) DRV PNK Stadium – Fort Lauderdale, Florida (edición pasada: 2021) State Farm Stadium – Glendale, Arizona (ediciones pasadas: 2009, 2015, 2017, 2019, 2021) Red Bull Arena – Harrison, Nueva Jersey (ediciones pasadas: 2013, 2017, 2019) NRG Stadium – Houston, Texas (ediciones pasadas: 2005, 2007, 2009, 2011, 2019, 2021) Shell Energy Stadium – Houston, Texas (ediciones pasadas: 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) SoFi Stadium – Inglewood, California (sede por primera vez) Allegiant Stadium – Las Vegas, Nevada (edición pasada: 2021) Snapdragon Stadium – San Diego, California (sede por primera vez) Levi’s Stadium – Santa Clara, California (edición pasada: 2017) CITYPARK – St. Louis, Missouri (sede por primera vez) BMO Field – Toronto, Canadá (edición pasada: 2015)

¿Qué países participan?

La Copa Oro 2023 se conforma por 16 selecciones que se dividen en cuatro grupos (A, B, C y D). Los dos mejores equipos de cada grupo clasifican a los cuartos de final, desde donde buscarán un lugar para la final y, finalmente, el campeonato.

Desde el pasado 28 de marzo, 12 selecciones clasificaron directamente a la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Estos países consiguieron su lugar por haber finalizado en los primeros lugares de sus respectivas ligas en la segunda edición de la Liga de Naciones de la Concacaf. Asimismo, el equipo 13 es Qatar, selección invitada al torneo.

Por tanto, las 13 selecciones clasificadas directamente a los grupos de Copa Oro son las siguientes: Estados Unidos, México, Costa Rica, Canadá, Panamá, Haití, Jamaica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Nicaragua y Qatar.

Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá fueron designados como cabezas de serie de los cuatro grupos desde antes del sorteo de este viernes, en el cual se definió el grupo de las nueve selecciones restantes que clasificaron directamente.

Por tanto, los grupos quedaron encabezados así:

Grupo A: Estados Unidos

Grupo B: México

Grupo C: Costa Rica

Grupo D: Canadá

Como pudiste notar, solamente quedan tres lugares para completar la fase de grupos, los cuales serán definidos en las preliminares de la Copa Oro.

Las preliminares de la Copa Oro se jugarán entre el 16 y el 20 de junio (los primeros días de la competencia).

Como se estableció en el sorteo, los primeros seis partidos de las preliminares se disputan el 16 y 17 de junio:

Trinidad y Tobago vs. Guadalupe Guyana vs. Granada Martinica vs. Santa Lucía Surinam vs. Puerto Rico Curazao vs. San Cristóbal y Nieves Guayana Francesa vs. Sint Maarten

Finalmente, el 20 de junio, los tres lugares restantes para la fase de grupos de la Copa Oro se definirán en tres partidos:

Juegan el ganador del partido 1 vs. el ganador del partido 6 Juegan el ganador del partido 2 vs. el ganador del partido 5 Juegan el ganador del partido 3 vs. el ganador del partido 4

Con esto, los grupos quedarían conformados de la siguiente manera (solo a la espera de esos tres ganadores):

Grupo A: Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, (ganador ronda preliminar 1)

Grupo B: México, Haití, Hondura, Qatar

Grupo C: Costa Rica, Panamá, El Salvador, (ganador ronda preliminar 2)

Grupo D: Canadá, Guatemala, Cuba, (ganador ronda preliminar 3)

