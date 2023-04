El cerebro del atacante de Louisville será estudiado para detectar encefalopatía traumática crónica, dice el padre

“Mi hijo podría estar (editado) tiene un arma y se dirige al Old National en Main Street aquí en Louisville”, dijo. “Soy su madre. Lo siento mucho, estoy recibiendo detalles de segunda mano. Me estoy enterando de eso ahora. Oh mi señor”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.