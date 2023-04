Ed Sheeran testifica que “hubiera sido un idiota” al interpretar una canción copiada de “Let’s Get It On”

La familia de Gaye demandó previamente a otros artistas por infracción de derechos de autor y ganó. El patrimonio demandó con éxito al cantante Robin Thicke y al productor Pharrell Williams por US $7,4 millones en 2015 por tomar prestado de “Got to Give It Up” de Gaye para su éxito “Blurred Lines”, aunque el caso se convirtió en una batalla legal de cinco años que finalmente vio a la sentencia reducida a US$ 5,3 millones. El fallo también otorgó a la familia de Gaye el 50% de las regalías de “Blurred Lines” en el futuro.

Los abogados preguntaron si Townsend Griffin notó que la progresión de acordes en “Let’s Get It On” se usa en otras canciones como “Heart and Soul” o “Earth Angel”. Dijo que nunca analizó una canción hasta que escuchó “Thinking Out Loud”.

Sheeran está acusado de copiar “Let’s Get It On” de los herederos de Ed Townsend, quien coescribió la canción con Gaye. La hija de Townsend, Kathryn Townsend Griffin, la hermana Helen McDonald y el patrimonio de su exesposa Cherrigale Townsend son los demandantes enumerados en el caso “Thinking Out Loud”. Gaye murió en 1984 y Townsend murió en 2003.

El músico Ed Sheeran llega para su juicio por infracción de derechos de autor en el Tribunal Federal de Manhattan el 25 de abril de 2023 en la ciudad de Nueva York. Sheeran fue demandado por infracción de derechos de autor por su éxito de 2014 “Thinking Out Loud”. Está acusado de copiar la legendaria canción de R&B de Marvin Gaye “Let’s Get It On”. (Crédito: Michael M. Santiago/Getty Images)

