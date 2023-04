Muere a los 96 años Harry Belafonte, cantante, activista radical y animador con un “corazón rebelde”

Belafonte no se suavizó a medida que crecía su riqueza y fama. Recibió críticas después de llamar al presidente George W. Bush “el mayor terrorista del mundo” por liderar una invasión de Irak, y atacó a celebridades negras como Jay Z y Beyonce por no tomar posiciones más audaces sobre la justicia social. Criticó tanto a Barack Obama durante la primera candidatura presidencial del entonces senador en 2008 que Obama le preguntó: “¿Cuándo me vas a dar un respiro?”.

