Una mujer cree que estafadores clonaron la voz de su hija en un falso secuestro

No publiques información sobre próximos viajes en las redes sociales; les da a los estafadores una ventana para atacar a tu familia. “Si estás en el aire, tu madre no puede llamar para asegurarse de que estás bien”, dijo Johnson. Crea una contraseña familiar. Si alguien llama y dice que ha secuestrado a tu hijo, puede decirle que le pida la contraseña al niño. Si recibes una llamada de este tipo, gana tiempo adicional para hacer un plan y alertar a la policía. “Escribe una nota a alguien más en la casa y hazle saber lo que está pasando. Llama a alguien”, dijo Johnson. Si estás en medio de un secuestro virtual y hay alguien más en la casa, pídele que llame al 911 e insta al despachador a notificar al FBI. Ten cuidado al proporcionar información financiera a extraños por teléfono. Los secuestradores virtuales a menudo exigen un rescate a través de un servicio de transferencia bancaria, criptomonedas o tarjetas de regalo. Lo más importante, no confíes en la voz que escuchas en la llamada. Si no puedes comunicarte con un ser querido, pídele a un familiar, amigo u otra persona en la habitación que intente comunicarse con ellos por ti.

“Podrían haberla llamado. Ella podría haber contestado un teléfono, dicho, ‘¡hola! He recibido esas llamadas telefónicas antes cuando no hay nadie allí, y dices, ‘¡hola, hola! Me he estrujado tanto el cerebro que no puedo entenderlo”, dijo.

En el estudio de baile, pasaron varios minutos tensos antes de que alguien pudiera comunicarse con Brianna, su padre o su hermano. Después de que DeStefano dijo que no tenía US$ 1 millón, la persona que llamó redujo el rescate a US$ 50.000 y la discusión se centró en las instrucciones sobre cómo transferir el dinero.

“Obviamente fue el sonido de su voz”, dijo. “Era el llanto, eran los sollozos. Lo que realmente me atrapó es que ella no es una llorona. Ella no es una gritona. Ella no es un fenómeno. Es más una persona interna, que trata de contener y de manejar. Eso es lo que me desconcertó. Era la voz, a juego con el llanto”.

