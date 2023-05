Sanders deja de lado las preocupaciones sobre la edad de Biden: “La edad es una cosa. Creo que la experiencia es otra”

El senador independiente, que a sus 81 años es un año mayor que Biden, dijo a Dana Bash de CNN en “State of the Union” que “si crees en la democracia, si quieres que vote más gente y no menos, creo que la elección está bastante clara. Y esa elección es Biden”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.