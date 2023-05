Imágenes poco vistas de la Met Gala muestran el aspecto relajado de los famosos

El tema se basa en la nueva exposición del Costume Institute, como la de este año, “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Otros temas se inclinaron más hacia lo conceptual, desde “Camp: Notes on Fashion” de 2019 y “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” de 2018. Pero también se ha honrado a diseñadores individuales en años anteriores, incluyendo a Rei Kawakubo en 2017, y Alexander McQueen, el año después de su muerte, en 2011.

