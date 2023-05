Biden tomará medidas sin precedentes en la frontera, pero aún preocupa el fin del Título 42

Entre las nuevas medidas políticas que la administración está poniendo en marcha se encuentra una nueva norma de asilo que impedirá en gran medida a los migrantes que hayan pasado por otro país solicitar asilo en Estados Unidos. La norma, propuesta a principios de este año, presumirá que los migrantes no pueden solicitar asilo en Estados Unidos si no han buscado primero refugio en un país por el que hayan transitado, como México, de camino a la frontera. Los migrantes que obtengan una cita a través de la aplicación CBP One estarán exentos, según las autoridades.

